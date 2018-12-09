"Россия 1" показала уникальные кадры со спецназом СВР
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. По случаю праздника 7 декабря в Кремле состоялся торжественный прием от имени президента России, на который были приглашены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.
Понятно, что далеко не все имена героев известны широкой публике. Немало их было и в рядах Службы внешней разведки — одной из самых засекреченных организаций страны. Бойцы невидимого фронта, жизнь которых — под грифом "секретно" и подвиги — тоже.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал эксклюзивное интервью "Вестям недели".
Это место сами разведчики называют "лес". Штаб-Квартира СВР расположена фактически на окраине Москвы, в районе Ясенево. Точного адреса вы не найдете ни на одной карте. Это — закрытая территория. И именно здесь Сергей Нарышкин проводит большую часть своего рабочего времени. Кстати, в СВР работал и Владимир Путин.
- Как часто вы докладываете президенту?
- Доклады президенту служба направляет каждый день, включая субботу, воскресенье, праздники, — рассказывает Сергей Нарышкин.
- А вы к нему обращаетесь за советами какими-то?
- Он очень хорошо понимает эту профессию, ее тонкости, поэтому, конечно, часто идет и профессиональное обсуждение тех или иных вопросов.
В разведывательном городке, по-другому не назовешь, есть все для работы и жизни: своя поликлиника, магазин и даже часовая мастерская. Но главное — это база для поддержания спортивной и боевой формы. Журналистов сюда никогда не пускали, но для нас сделали исключение.
Обучение стрельбе из огнестрельного оружия происходит в экстремальных условиях. Ревущая сирена, минимальная видимость и движущиеся мишени. Метким считается тот стрелок, который из 10 выстрелов не менее девяти раз попадает точно в цель.
В составе Службы внешней разведки есть одно уникальное подразделения Центра спецназначения. Уникальные кадры. Это действующие сотрудники СВР, поэтому снимать их разрешили исключительно в масках.
- Расскажите, пожалуйста, как готовят разведчиков? Ведь все проходят обучение в академии? Сколько лет там надо учиться?
- В Академии внешней разведки есть различные факультеты: годичный, двухгодичный, трехгодичный.
- От чего это зависит? От знания языков зависит или нет?
- От многих обстоятельств. От знания иностранных языков, от предыдущего жизненного опыта молодого сотрудника, — пояснил Нарышкин.
Та самая академия, где учатся будущие разведчики. Самое засекреченное учебное заведение нашей страны. Как все устроено внутри?
До капитального ремонта здесь проходила стена, и в этой части помещения жил самый известный слушатель академии — Владимир Путин. Две кровати, стол, три стула. Сегодня здесь есть даже телевизор. Конечно, в те времена обстановка в комнате была более скромной, и вместо телевизора был радиоприемник. Здесь Владимир Путин провел целый год. Сегодняшние слушатели не знают, что в этой комнате жил Владимир Путин. В то же самое время по другую сторону коридора жил еще один разведчик. Его настоящее имя — Сергей Нарышкин.
Боксерский зал в академии. Именно здесь занималось не одно поколение разведчиков. Бассейн есть и здесь, в Ясенево. хорошая физическая подготовка необходима для работы. Только для нашей программы Сергей Нарышкин разрешил раскрыть нормативы для разведчиков. Они отличаются для женщин и мужчин и по возрастным группам. Для получения отличной оценки, например, при сдаче экзамена по плаванию кролем мужчина 30-35 лет должен проплыть стометровку за минуту 50 секунд, а женщина — за две 50. Подтянуться мужчина того же возраста должен 13 раз, а пробежать стометровку — за 14,1 секунды.
- А как часто сотрудники сдают нормативы?
- Раз в год нам нужно сдавать основные нормативы военно-спортивной подготовки. Это плавание, бег, стрельба, — рассказал Сергей Нарышкин.
Разведка в России — дело особое еще и потому, что в ее рядах начиналась карьера президента страны. По этой линии Владимир Путин прошел путь до подполковника. Работал в ГДР в сложнейшие годы, во время развала СССР и падения Берлинской стены. Кстати, Служба внешней разведки подчиняется президенту напрямую, без посредников.
- Наблюдается ли сейчас усиление деятельности иностранных разведок в отношении России?
- Усложнение международной обстановки всегда влекло за собой более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов, — отметил Сергей Нарышкин.
- Я не раскрою государственную тайну, если скажу, какие у вас цены в столовой?
- Нет, это не большая государственная тайна, мы с вами обсудим и это, если вас это сильно интересует.
- А у вас цены с прошлого века не менялись?
- Нет, они меняются, но, видимо, нечасто.
Цены здесь очень демократичные. На заплаченную Нарышкиным тысячу рублей отведать обед разведчика смогли сразу шесть человек.
- Как вам кажется, когда будет преодолен кризис доверия между Россией и Западом и кто должен сделать первый шаг?
- Россия открыта к диалогу, к сотрудничеству, и диалог нужно вести, несмотря ни на что. Но для нас очевидно одно: этот диалог должен быть равноправным. Мы, естественно, не можем позволить себе говорить с нами, я имею в виду с Россией, на иных условиях. Только так, — подчеркнул руководитель Службы внешней разведки РФ.
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