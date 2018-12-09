Прощание с Людмилой Алексеевой: определены дата и место похорон

Попрощаться с правозащитницей и главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой можно будет 11 декабря в Центральном доме журналистов.

Время прощания – 10-13 часов, сообщает "Интерфакс".

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Согласно желанию покойной, ее тело будет кремировано, прах захоронят в семейной могиле, передает РИА Новости. Присутствовать на похоронах будут только самые близкие.

Людмила Алексеева скончалась в субботу, 8 декабря, в возрасте 91 года.

Политики России и мира скорбят из-за смерти правозащитницы. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что имя Людмилы Алексеевой войдет в мировую историю. Перед этим свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин.