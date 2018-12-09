Тема:

Умерла Людмила Алексеева 55 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 декабря 201817:55

Прощание с Людмилой Алексеевой: определены дата и место похорон

Валерий Шарифулин/ТАСС

Попрощаться с правозащитницей и главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой можно будет 11 декабря в Центральном доме журналистов.

Время прощания – 10-13 часов, сообщает "Интерфакс"

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Согласно желанию покойной, ее тело будет кремировано, прах захоронят в семейной могиле, передает РИА Новости. Присутствовать на похоронах будут только самые близкие.

Людмила Алексеева скончалась в субботу, 8 декабря, в возрасте 91 года.

Политики России и мира скорбят из-за смерти правозащитницы. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что имя Людмилы Алексеевой войдет в мировую историю. Перед этим свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме

Сейчас

18:41

Крамп-Карренбауэр пересмотрит миграционную политику Меркель

17:44

Прощание с Людмилой Алексеевой: определены дата и место похорон

15:23

Песков уточнил, когда Путин отказывает другим лидерам в общении

15:19

Украинские пограничники поймали поляка с деталями самолетов

14:53

Земан заявил, что лидеров уровня Путина в ЕС нет

12:30

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

07:47

В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Россия 1" показала уникальные кадры со спецназом СВР

"Россия 1" показала уникальные кадры со спецназом СВР

21 минута назад
"Желтый жилет" лишился части руки, попытавшись кинуть гранату обратно в полицейских. Видео

"Желтый жилет" лишился части руки, попытавшись кинуть гранату обратно в полицейских. Видео

57 минут назад
Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным и был в шаге от провала

Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным и был в шаге от провала

1 час назад
Россия и Китай вошли в тройку рейтинга Bloomberg

Россия и Китай вошли в тройку рейтинга Bloomberg

2 часа назад
Песков уточнил, когда Путин отказывает другим лидерам в общении

Песков уточнил, когда Путин отказывает другим лидерам в общении

2 часа назад
Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

3 часа назад
Украина "расширила границы абсурда"

Украина "расширила границы абсурда"

3 часа назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Прощание с Людмилой Алексеевой: определены дата и место похорон

Прощание с Людмилой Алексеевой: определены дата и место похорон

50 минут назад
Развал коалиции: утверждена отставка бельгийских министров и госсекретарей

Развал коалиции: утверждена отставка бельгийских министров и госсекретарей

2 часа назад
Киеву напомнили, что у него уже есть ядерное оружие

Киеву напомнили, что у него уже есть ядерное оружие

4 часа назад
В УПЦ МП прокомментировали просьбу Порошенко

В УПЦ МП прокомментировали просьбу Порошенко

2 часа назад
Неблагодарность россиян: Пушков ответил Чубайсу

Неблагодарность россиян: Пушков ответил Чубайсу

6 часов назад
Лещенко: госпитализация была, но уже все нормально

Лещенко: госпитализация была, но уже все нормально

8 часов назад
The National Interest перечислил оружие России, с которым НАТО не захочет связываться

The National Interest перечислил оружие России, с которым НАТО не захочет связываться

12 часов назад
Школа PUBG Mobile

Школа PUBG Mobile

07.12.2018 11:40
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Задержанный в Латвии Золотарев арестован и будет выдан Польше

Задержанный в Латвии Золотарев арестован и будет выдан Польше

35 минут назад
Биатлон. Мякяряйнен завоевала золото в гонке преследования

Биатлон. Мякяряйнен завоевала золото в гонке преследования

41 минута назад
Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей

Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей

1 час назад
Российские лыжники финишировали вторыми в эстафетной гонке

Российские лыжники финишировали вторыми в эстафетной гонке

1 час назад
Получивший "мирную" Нобелевку гинеколог назвал женские тела "полем битвы"

Получивший "мирную" Нобелевку гинеколог назвал женские тела "полем битвы"

1 час назад
Дагестанские лихачи устроили ДТП с полицейской машиной в Махачкале. Видео

Дагестанские лихачи устроили ДТП с полицейской машиной в Махачкале. Видео

2 часа назад
Преступник сбил пожилую женщину, попытавшуюся вернуть украденный кошелек. Видео

Преступник сбил пожилую женщину, попытавшуюся вернуть украденный кошелек. Видео

3 часа назад
Российские конькобежки взяли серебро в командном спринте

Российские конькобежки взяли серебро в командном спринте

3 часа назад
Украинские пограничники поймали поляка с деталями самолетов

Украинские пограничники поймали поляка с деталями самолетов

3 часа назад
В Донбассе обнаружились украинские "Гвоздики"

В Донбассе обнаружились украинские "Гвоздики"

3 часа назад
Земан заявил, что лидеров уровня Путина в ЕС нет

Земан заявил, что лидеров уровня Путина в ЕС нет

3 часа назад
Патриарх Кирилл: раскольники говорят о свете, но пребывают во тьме

Патриарх Кирилл: раскольники говорят о свете, но пребывают во тьме

4 часа назад
Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования

Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования

4 часа назад
Москвичка начала сбор подписей, чтобы выселить онкобольных детей из дома

Москвичка начала сбор подписей, чтобы выселить онкобольных детей из дома

4 часа назад
Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператора

Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператора

4 часа назад
Российские лыжницы взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии

Российские лыжницы взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии

4 часа назад
Смерти Перепеличного и Янга: Британия ведет инфовойну против России

Смерти Перепеличного и Янга: Британия ведет инфовойну против России

5 часов назад
Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа

Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа

5 часов назад
Парковка по новым правилам: где платить будут больше и чаще

Парковка по новым правилам: где платить будут больше и чаще

5 часов назад
Полиция заинтересовалась видеозаписью избиения ученика нетрезвым педагогом в Сочи

Полиция заинтересовалась видеозаписью избиения ученика нетрезвым педагогом в Сочи

6 часов назад
Обменяй и доплати: как устроен квартирный trade-in в Англии

Обменяй и доплати: как устроен квартирный trade-in в Англии

6 часов назад
США возобновят модернизацию термоядерной боеголовки W78

США возобновят модернизацию термоядерной боеголовки W78

7 часов назад
Новая угроза: чем могут быть опасны рестораны быстрого питания

Новая угроза: чем могут быть опасны рестораны быстрого питания

7 часов назад
Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

07.12.2018 19:39
Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

07.12.2018 19:25
В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

07.12.2018 19:15
Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

07.12.2018 18:24
Названа лучшая игра 2018 года

Названа лучшая игра 2018 года

07.12.2018 10:09