Биатлон. Мякяряйнен завоевала золото в гонке преследования

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке. Она преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 16,9 секунды. Лучшая из россиянок Ирина Старых заняла восьмое место (+1.35,6).

Итальянка Доротея Вирер завоевала серебро с отставанием от лидера в 41,3 секунды. Третье место заняла биатлонистка из Словакии Паулина Фиалкова (+59,2).

Россиянки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Валерия Васнецова расположились соответственно на 10-м, 15-м, 17-м и 31-м местах.