Крамп-Карренбауэр пересмотрит миграционную политику Меркель

Преемница Ангелы Меркель на посту председателя германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что собирается пересмотреть миграционную политику своей предшественницы. По словам Крамп-Карренбауэр, избранной главой ХДС в пятницу, 7 декабря, в январе 2019 года она намерена обсудить тему миграции и безопасности с экспертами и критиками нынешней политики немецкого государства в отношении мигрантов и беженцев.

Целью дискуссий будет разработка конкретных шагов для улучшения нынешней непростой ситуации в этой сфере, передает ТАСС. Результаты этой встречи лягут в основу программы ФРГ на последующих выборах в Европарламент.

До избрания Аннегрет Крамп-Карренбауэр председателем ХДС 18 лет была канцлер Германии Ангела Меркель. Крамп-Карренбауэр прежде была генеральным секретарем ХДС, а в будущем, возможно, станет следующим канцлером Германии.

Ближайшие выборы в Европарламент назначены на май 2019 года. Партия, набравшая на них большинство, получит право назначить главу Еврокомиссии. На последних выборах в 2014 году, как и все 30 последних лет, на выборах в Европарламент побеждала "Европейская народная партия", объединяющая центристские и христианско-демократические политические партии ЕС.