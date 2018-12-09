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9 декабря 201820:07

Путин исполнит желания детей

Автор: Дмитрий Киселёв

8 декабря в Москве, в Международном выставочном центре "Крокус Экспо", состоялся 18-й съезд партии "Единая Россия". Председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил главные задачи на будущий год. Основной курс после прошедшей избирательной кампании — на обновление — кадровое и идеологическое.

"Нам действительно необходимо обновление. Обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы. Партии предстоит вернуть доверие избирателей. Хочу об этом сказать прямо: его нужно вернуть. Чему должны нас научить вот эта кампания? Урок первый: ничто не заменит живое общение, если мы не говорим с людьми, мы уже проиграли. Урок второй: нам помогает не популизм, а ответственный подход. И урок третий: мы не ждем выборов, работать нужно каждый день", — заявил Дмитрий Медведев.

На съезде решено взять под контроль реализацию нацпроектов, создать высшую партшколу. Другое новшество — ввести этические нормы и правила поведения для всех членов партии "Единая Россия". А нарушениями займется специально созданная комиссия по этике.

На съезде выступил президент России. "Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда, лидерство в том, чтобы принимать ответственно нужные стране решения, но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с ними, разъяснять, почему принято такое или иное решение, почему оно является оптимальным для нашей страны. Это лидерство — колоссальный ресурс для достижения динамичных содержательных перемен. Их ориентиры четко обозначены в майском указе. Только такое прорывное развитие может обеспечить кардинальное повышение качества жизни и рост благополучия граждан", — подчеркнул Владимир Путин.

Вообще забота о людях, внимание к их проблемам и нуждам — главный приоритет государства. И здесь важная роль — у волонтеров. Лучших из них в Международный день волонтера Путин лично наградил премией "Доброволец России".

Авто: Дмитрий Кайстро

Больше двух веков 17-метровая родовая башня Цаллаговых находилась в полуразрушенном состоянии. Отец и сын Виктор и Заурбек решили не просто восстановить родовую наскальную крепость, оживить туризм в регионе. Волонтеров привлекли со всей Осетии.

Свои родовые башни стали восстанавливать и другие осетинские династии. А проект Заурбека получил высшую награду в номинации "Уверенные в будущем" на церемонии вручения премии "Доброволец-2018". На награждение собрались 15 тысяч волонтеров. Победителей приехал поздравить президент Путин.

"Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но и возникает, извините, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, это делает всех нас более сбалансированным и устойчивым к внутренним и внешним шокам. А таких шоков всегда везде и во все времена было достаточно. И у нас их тоже много. Я хочу пожелать счастья, удачи. Хочу, чтобы вы были лично счастливы. Большое вам за все спасибо", — заявил глава государства.

Грандиозная ледовая арена заполнена до отказа. Тысяч и тысячи людей. От Владивостока до Калининграда. Добровольцы из 120 стран мира. Единая волонтерская семья, которую объединяет главное — желание творить добро.

Добровольчество не имеет границ. Сегодня волонтеры работают, помогают людям практически во всех сферах жизни. Отдельными и очень яркими страницами движения стала работа на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира по футболу. Общественному движению, в которое вовлечены уже свыше 14 миллионов человек по всей стране, добровольцы отдают себя без остатка.

Антону Коротченко — всего 24. Но его проект "Здоровое село" знают уже во всех районах Смоленской области. Вместе с командой волонтеров-медиков он организует осмотры и консультации местных жителей. Проект Антона Коротченко был признан лучшим. И награду Антону вручил глава государства.

А еще российские волонтеры запустили проект по исполнению желаний тяжелобольных детей и пожилых людей "Мечтай со мной". На стенде — конверты с именами детей и описанием их желаний.

10-летний Николай Кузнецов из Ставропольского края болен тяжелым онкологическим заболеванием. Свое обращение-мечту к главе государства мальчик записал прямо в больничной палате: "Я хочу пожать руку президенту, потому что он для меня авторитет".

"Очень трогательная речь. Я обязательно поговорю с врачами. И если позволит состоянии здоровья, то мы пригласим его в Москву во время новогодних праздников. И обязательно с ним увидимся", — пообещал Владимир Путин.

За сотни километров от Москвы, на Ставрополье, о словах главы государства семья Кузнецовых узнала через знакомых. В больничной палате Коля Кузнецов вспоминает слова главы государства, а потом признается, что уже десятки раз прокрутил в голове, что скажет при встрече президенту своей страны, с которым — убежден Коля — у него найдется немало близких тем. "Он – дзюдоист, а я — самбист. У вас похожие виды спорта. Хочу ему сказать, что он самый хороший президент и все хорошо делает для своей страны", — отметил мальчик.

К стенду, возле которого остановился глава государства, были прикреплены пять конвертов. Арслан из Башкирии мечтает снять ролик о самолете Ил; Артем из Ленинградской области — посмотреть на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета; Регина из Нижегородской области — взять интервью у известного человека; Вероника — увидеть мир кино изнутри и побывать на съемочной площадке. Путин собрал все оставшихся желания и пообещал обязательно их исполнить.

Текст: "Вести недели"

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