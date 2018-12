ММА. Маккей разобрался с соперником за рекордные 4 секунды

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шейн Маккей решил не откладывать дело в долгий ящик, отправив своего соотечественника Джошуа Тэйлора в нокаут уже через четыре секунды после начала поединка. Бой между ними состоялся на турнире Shamrock FC 313.

В Twitter-аккаунте организации опубликовали видео скоротечного противоборства американских бойцов. Нокаут Маккея стал самым быстрым в истории Shamrock FC 313.

Shane McKay earns the fastest KO in @Shamrock_FC history in an UNBELIEVABLE 4 seconds. My God... #ShamrockFC313 @FloCombat pic.twitter.com/1gGSNvsr47