ММА. Маккей разобрался с соперником за рекордные 4 секунды

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шейн Маккей решил не откладывать дело в долгий ящик, отправив своего соотечественника Джошуа Тэйлора в нокаут уже через четыре секунды после начала поединка. Бой между ними состоялся на турнире Shamrock FC 313.

В Twitter-аккаунте организации опубликовали видео скоротечного противоборства американских бойцов. Нокаут Маккея стал самым быстрым в истории Shamrock FC 313.

Любопытно, что в этот же вечер в другом бою Джейкоб Тралл за девять секунд разобрался с Диллоном Толбертом, одержав победу техническим нокаутом.