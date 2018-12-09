Форум доносчиков в Вильнюсе: собрались непонятно зачем
В Вильнюсе проходит так называемый Форум свободной России. Уже шестой по счету. Событие унылое, но название все же яркое. И вообще "свобода" — слово неизменно привлекательное. Как и само по себе слово "Россия". А уж будучи поставленными вместе – "свободная Россия", так вообще у некоторых "крышу сносят". Остается лишь этой энергии — соответствовать. Как это получается в Вильнюсе?
Анонсировали участие 500 человек, зал арендовали на 300. В действительности народу было еще меньше. Ждали иностранных экспертов из Британии, но некоторые отказались ехать в Вильнюс. Так круг заинтересованных сузился до кружка по интересам. И даже западные СМИ к мероприятию остались равнодушны. Не было тут сотни телекамер.
Курирует игру литовский МИД, финансирует в том числе "Национальный фонд США за демократию". Участвуют украинцы, американцы, немцы, литовцы, небольшая горстка россиян и бывших россиян.
"Того, что здесь произойдет, этих обсуждений, которые кому-то кажутся, может быть, излишне радикальными, все ждут: и наши недруги, и наши друзья. Я думаю, что мы их не разочаруем и в этот раз", — заявил Гарри Каспаров.
Два дня рассказывали друг другу о том, чем не угодила им Россия, сочиняли очередной санкционный список. Это их новые методы работы: строчить доносы и доставлять в Вашингтон. Недавно Марк Фейгин — бывший адвокат, лишенный статуса в этом году, — летал с такой депешей в США.
"Эта работа интересует наших друзей на Западе. Не только в Вашингтоне. Хотя здесь, в Европе, с этим хуже", — сказал Фейгин.
Вероятно, кто-то из заокеанских "друзей" подсказал Фейгину: назрело исключение России из Интерпола. Этой теме на форуме уделили почти два часа.
Они против — России в Интерполе. И против самого Интерпола. Ведь это ведомство занимается международным розыском преступников. А в этой аудитории не все чисты перед законом. Так, бывшего депутата Государственной Думы Илью Пономарева тоже разыскивал Интерпол. Его обвиняют в растрате миллионов Фонда "Сколково". Он из России уехал. На Украину. И вот там его, похоже, устраивает все. Даже угроза церковного раскола, о котором на форуме не скажут ни слова.
"Я не вижу гонений на Церковь в целом. Я вижу, что власть активно содействует организации поместной Православной Церкви. На мой взгляд, они торопятся, потому что Петр Алексеевич не уверен, останется он на следующий срок или нет. Он хочет войти в историю как человек, который дал украинцам независимую Церковь", — сказал Пономарев.
Украинцы говорили о российской агрессии, но агрессивнее граждан Украины на этом форуме не было никого. Заболевшие русофобией Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев не так давно поменяли красный паспорт на голубой украинский, и бывшая Родина для них теперь — угроза.
Любитель дешевых постановок, он в этот раз ничем не удивил. Хотя многие помнят, как Бабченко играл роль мертвеца, когда его якобы убили, а потом он неожиданно воскрес. Журналист в луже свиной крови — это была театрализованная провокация: обвинить Россию в расправе над неугодными. Тогда над глупостью СБУ и самого журналиста смеялся весь мир. Но, несмотря на все провокации, в той же Германии, говорит немецкий журналист Борис Райтшустер, к России и Путину относятся хорошо.
"Реакция Германии такая, что этого всего нет, что Путин хочет мира и что он — просто жертва этих антироссийских кампаний. И в Германии этот настолько глубоко московский взгляд на вещи в умах людей", — рассказал Райтшустер.
Украинский журналист Айдер Муждабаев парировал: чтобы вытравить эти пророссийские настроения, надо закрыть рот журналистам. Решили написать еще одну подсказку Европе и США. как обложить санкциями российские средства массовой информации.
"Ограничивать всяческое влияние русской пропаганды. Это первое. Их надо реально сажать в тюрьму. Они по-другому не понимают. Надо департировать их в любимую Родину, в их любимый русский рейх. Надо строить забор и держать ружье. И при необходимости нужно будет стрелять", — заявил Муждабаев.
Пока в "Клубе купцов" звучали речи против российской власти, Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического народного фронта Литвы, пришел в литовский МИД с петицией против форума. "Под крылом МИД, под крылом консерваторов проходит такое мероприятие, которое, по-моему, позорно для Литвы и носит провокативный характер", — считает Грабаускас.
Бумага ушла в ведомство, но реакции не последовало. Оппозиция продолжала развлекаться. Вечером, чтобы снять стресс после напряженной дискуссии, отправилась на вернисаж.
На форуме "Свободная Россия" такое впервые. Галерист Марат Гельман, сбежавший из России в Черногорию, привез сразу три выставки с оппозиционным подтекстом.
Инсталляцию из дорожных сумок "Пора валить" Гельман уже выставлял в черногорской Будве в сентябре этого года. Работ было мало, разговоров о политике — много.
Форум "Свободная Россия" завершился концертом рок-музыканта Василия Шумова. Так и не стало понятно, зачем собирались: излить скопившуюся на душе тоску по Родине или отработать деньги заказчика и в скором времени отправиться в Вашингтон с отчетом о проделанной работе?
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