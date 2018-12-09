Ветеран ЦРУ дал Украине рекомендации на случай вторжения России

Прямой военный конфликт между Россией и Украиной обойдется очень дорого как Москве, так и Киеву. Такую точку зрения высказал экс-сотрудник ЦРУ Джек Девайн на украинском сайте ТСН.ua.

"Вторжение России в Украину будет не только дорогим, но и безуспешным", — считает он. Поэтому Украина должна сама позаботиться о своей судьбе. На помощь со стороны, к примеру, США, ей рассчитывать не стоит, так как Штаты сейчас сконцентрированы на борьбе с терроризмом.

Сейчас в приграничных украинских регионах действует военное положение, введенное президентом Порошенко. Киев принял такие меры после инцидента в Керченском проливе, в результате которого российские пограничники задержали три украинских военных корабля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что считает невозможным прямой военный конфликт между Россией и Украиной.

Джек Девайн служил в ЦРУ с 1967 по 1999 год. Он участвовал в подготовке государственного переворота в Чили в 1973 году, в операции по поддержке и вооружению афганских моджахедов, курировал борьбу с наркотиками в Латинской Америке.