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9 декабря 201819:23

Министр внутренних дел не нарушал законов на съезде ЕР

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава МВД РФ присутствовал на съезде партия "Единая Россия", и это никоим образом не нарушает действующего законодательства, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Генерал полиции РФ Владимир Колокольцев был приглашенным гостем.

Это его личное дело, в делах партии он не участвует, добавил секретарь генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов.

Ранее в СМИ прошла информация, что Колокольцев как сотрудник полиции не может участвовать в деятельности политических партий, передает РИА Новости.

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