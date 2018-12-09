Министр внутренних дел не нарушал законов на съезде ЕР

Глава МВД РФ присутствовал на съезде партия "Единая Россия", и это никоим образом не нарушает действующего законодательства, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Генерал полиции РФ Владимир Колокольцев был приглашенным гостем.

Это его личное дело, в делах партии он не участвует, добавил секретарь генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов.

Ранее в СМИ прошла информация, что Колокольцев как сотрудник полиции не может участвовать в деятельности политических партий, передает РИА Новости.