Румянцев и Семериков взяли серебро и бронзу на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Российские конькобежцы Александр Румянцев и Данила Семериков стали призерами этапа Кубка мира в Польше на дистанции 10000 метров, заняв соответственно второе и третье места.

Победу праздновал представитель Нидерландов Марсел Боскер, показавший лучшее время дня – 13 минут 25,275 секунды. Румянцев уступил лидеру 1,48 секунды, а Семериков – 3,43 секунды.

Россияне Сергей Трофимов и Руслан Захаров оказались на 10-й и 11-й позиции соответственно.