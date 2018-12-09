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9 декабря 201821:42 Алексей Денисов

Солженицын считал, что Запад был спасен СССР

Игорь Зотин/ТАСС

Очередной омерзительной провокацией отметилось "Радио Свобода". в своем аккаунте в Twitter она разместила опрос: "Есть ли правдивые российские фильмы о Великой Отечественной войне?"

Кощунственна сама постановка такого вопроса, ведь советские фильмы делали те, кто на Великой Отечественной воевали сами, а российские — дети фронтовиков. И что хочет сказать "Радио Свобода"? Что мы должны поверить кому-то, кто хочет обесценить наш подвиг? Да и давно уже тему раскрыл Александр Исаевич Солженицын, 100-летие которого мы отмечаем 11 декабря. Солженицын сам — фронтовик.

К юбилею писателя главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов подготовил большой фильм — "Фронтовой дневник Александра Солженицына".

Александр Исаевич Солженицын был призван в армию через четыре месяца после начала войны — 16 октября 1941 года. До этого все его обращения и походы в ростовский военкомат заканчивались безрезультатно. Вердикт военного хирурга был безжалостен: по состоянию здоровья годен только к нестроевой службе. Причина — обнаруженная во время осмотра аномалия, способная быстро перерасти в злокачественную опухоль. Поэтому после мобилизации Солженицын был определен ездовым в 74-й гужтранспортный батальон.

Но в обозе он прослужил недолго. В марте 1942-го во время командировки в Сталинград Солженицын вновь обратился к начальству с просьбой направить его на фронт. В штабе артиллерии, узнав, что молодой боец с отличием закончил физико-математический факультет Ростовского университета, тут же дали ему направление на артиллерийские курсы усовершенствования командного состава. Его определили в батарею звуковой разведки. С помощью сложных акустических приборов она должна была быстро засекать местонахождение вражеских орудий. Полученные координаты передавались нашим огневым расчетам для уничтожения противника.

В фондах Музея артиллерии хранятся элементы станции чернильный записи, аналогичной той, с помощью которой Солженицын и его подчиненные на фронте засекали вражеские батареи. Это звукоприемник и записывающая лента. Всего в комплект такой станции входили более 120 предметов.

В декабре 1942 года Солженицына уже назначили командиром 2-й звуковой батареи 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона.

"Артиллеристы-разведчики — это элита артиллерии, а уж звукометрист — это вообще высший пилотаж, "уши" артиллерии. На долю звукометристов приходится, наверное, больше половины заслуг в засечке вражеских батарей. Раз благодаря данным солженицынских батарей уничтожались крупные силы артиллерии, значит, он был хорошим офицером", — отметил Евгений Юркевич, старший научный сотрудник Музея артиллерии инженерных войск и войск связи.

Боевое крещение батарея Солженицына получила летом 1943 года в тяжелых боях под Орлом. На Курской дуге Солженицын получит и свою первую боевую награду — орден Отечественной войны 2-й степени.

23 июня 1944 года началась знаменитая операция "Багратион". Успех наступления в непроходимых белорусских лесах был достигнут в том числе благодаря блестящим действиям артиллерийской разведки.

В представлении Солженицына к новому ордену было сказано: "24 июля две батареи противника вели фланговый огонь по переправе через реку Друть и нашей наступающей пехоте. Товарищ Солженицын, несмотря на сплошной шум, сумел обнаружить эти две батареи и скорректировать по ним огонь наших трех батарей, тем самым обеспечил беспрепятственную переправу наших войск и продвижение их вперед. Товарищ Солженицын достоин правительственной награды, ордена Красной Звезды".

Когда в Восточной Пруссии командование представило Александра Исаевича к третьему ордену — Красного Знамени — органы, уже давно следившие за перепиской Солженицына, дали санкцию на его арест.

8 февраля 1945 года штаб артиллерийской бригады, в которой служил капитан Александр Солженицын, разместился в немецкой деревне Дойшендорф. Сегодня это польская Вильчента. А на следующий день, — 9 февраля, Солженицына вызвали на командный пункт, где его уже поджидали сотрудники СМЕРШа.

Сцену ареста Александр Исаевич опишет позже в произведении "Архипелаг ГУЛАГ". На прощание командир бригады Травкин пожмет руку своему однополчанину, пожелав ему счастья. Так для советского офицера Александра Солженицына начался долгий путь не только в застенки ГУЛАГа, но и в русскую и мировую литературу.

Проявив невероятное мужество, комбриг Травкин успел подсказать своему офицеру причину его ареста, спросив его про друга на 1-м Украинском фронте. Это был университетский товарищ Солженицына Николай Виткевич, с которым он поддерживал тесные отношения во время войны. В письмах они вместе ругали Сталина за отход от истинного марксизма, зашифрованно называя "отца народов" "паханом".

Даже после войны однополчанин Солженицына генерал-майор Травкин не отречется от своего репрессированного офицера. В подписанной им в 1946 году характеристике для органов будет сказано: "Выполняя боевые задания, он неоднократно проявлял личный героизм, увлекая за собой личный состав, и всегда из смертельных опасностей выходил победителем. За время боевой работы на фронте его подразделение выявило 1200 батарей и отдельных орудий противника".

"Нынешнему поколению невозможно себе представить, как не неделями, не месяцами — четыре года подряд — армия шла по минным полям, под пулеметными обстрелами на колючую проволоку, под бомбежкой сверху, под артиллерийскими и минными разрывами, через переправы, пожары, на плацдармы и удерживала их. Этого представить нельзя, — говорил Александр Солженицын. — А кто же спас Запад и совершенно гибнущую Англию если не мы? А сегодня мы слышим на Западе голоса и насмешки, и подсчеты, и исследования, чтобы уменьшить наш вклад и нашу роль, даже вообще говорят, что без Советского Союза могли бы справится. Посмотрел бы я как, они бы справились без Советского Союза. Сегодня, к сожалению, многие силы на Западе радуются развалу нашему. Препятствуют возобновлению контактов между республиками, растравляют этот раскол, способствуют тому, чтобы мы послабели, а может, и дальше бы раскололись. Это потому, что они в безумии и близорукости не представляют, что ждет в XXI веке Европу и Америку. Им еще жарко будет в XXI веке. И даже в первой половине его. И им еще понадобится союз с Россией, но сегодня они близоруко не думают об этом".

Текст: "Вести недели"

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