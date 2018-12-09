Россия хочет хороших отношений со всеми, кто к ним готов

Желание России – быть в хороших отношениях со странами, которые к этому готовы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В своем интервью казахстанскому информационному агентству он также обратил внимание на многовекторность политики Казахстана, которая полностью перекликается с концепцией внешней политики Росси и является детищем президента Нурсултана Назарбаева, одного из самых мудрых руководителей на постсоветском пространстве, передает РИА Новости.