Россиянин Валерий Попов выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам

В столице Македонии Скопье завершился чемпионат Европы по быстрым шахматам (рапиду) среди мужчин. Победителем стал россиянин Валерий Попов, который набрал 10,5 очков по итогам 13 туров.

В соревнованиях приняли участие более четырехсот шахматистов. Второе место занял еще один российский гроссмейстер Андрей Есипенко, уступивший Попову по дополнительным показателям. Третьим стал Вахап Шанал из Турции.