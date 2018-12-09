Саудовская Аравия отказывается выдать убийц Хашогги

Турции не выдадут обвиняемых в убийстве Джамиля Хашогги, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает ТАСС. Хотя от Анкары поступил соответствующий запрос.

Суд Турции выдал 5 декабря ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, а также заочный ордер на арест еще 15 саудовцев.

59-летний саудовский журналист Джамаль Хашогги, получивший известность как критик действий властей США и своей страны, был жестоко убит 2 октября 2018 года на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено. Это преступление вызвало рост напряженности в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США и другими странами.