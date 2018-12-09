Во французском Мюлузе мужчина нанес ножевые ранения трем женщинам

Молодой человек, по предварительным данным, страдающий психическим расстройством, напал на трех женщин и нанес им легкие ножевые ранения. Инцидент произошел на вокзале в городе Мюлуз на северо-востоке Франции.

Нападавший был оперативно задержан полицией, передает ТАСС. В ближайшее время молодого человека должен осмотреть психиатр. В полицейских протоколах зафиксировано, что мужчина не смог объяснить причины своего поступка. Сейчас он помещен под стражу.

Пострадавшие женщины (25, 58 и 60 лет) после оказания первой помощи были отправлены в больницу.