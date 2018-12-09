Facebook запретил эротические посты

В "Фейсбуке" теперь запрещено размещать не только порнографию, но и контент с сексуальным подтекстом.

Таким образом администрация социальной сети привлекает внимание к проблемам сексуального насилия, признавая в то же время роль платформы в установлении связей между взрослыми людьми.

Отныне запрещено размещать посты с эротическими танцами, снимки обнаженных людей, послания эротического характера и откровенные намеки, передает ТАСС.

Компания Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками. Одноименная соцсеть объединяет 2,2 миллиарда пользователей.