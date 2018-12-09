"Реал" перед матчем с ЦСКА с трудом обыграл аутсайдера чемпионата

Мадридский футбольный клуб "Реал" в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде последнюю команду турнира "Уэску". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридцев.

В составе победителей единственный мяч на 8-й минуте забил Гарет Бэйл. "Реал" с 26 очками вышел на четвертое место в таблице чемпионата. "Уэска" с 7 баллами идет последней.

Следующий матч "Реал" проведет 12 декабря дома против московского ЦСКА.