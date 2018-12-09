В Пулково задержан барабанщик группы Animal ДжаZ

Сотрудники Пулковской таможни задержали в петербургском аэропорту барабанщика российской рок-группы Animal ДжаZ Сергея Кивина.

По словам представителя группы Марии Мининой, правоохранители заподозрили Кивина в попытке нелегально перевезти через границу сумму, превышающую максимально допустимую к вывозу в наличных, передает ТАСС.

Минина сообщила, что музыкант уже дома, а в группе занимаются поиском юриста и ожидают дальнейшего разбирательства в связи с инцидентом.

В пресс-службе Пулковской таможни сообщили, что по факту составлен протокол в соответствии со статьей 16.4 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации ("Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов").

На сайте Северо-Западного таможенного управления опубликована памятка, где сообщается, что лица, пересекающие границу Евразийского экономического союза должны декларировать наличные денежные средства или дорожные чеки на сумму более 10 000 долларов США. Векселя, банковские чеки, ценные бумаги подлежат декларированию независимо от количества. Средства на банковских картах не декларируются.