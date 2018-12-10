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Конфликт в Сирии 48 минут назад
10 декабря 201800:14 (обновлено в 00:55)
ПВО Сирии нанесли удар по израильской авиации, которая бомбила иранский груз
Системы противовоздушной обороны Сирии в воскресенье открыли огонь по мишеням, обнаруженным недалеко от Дамаска. По предварительным данным, этими мишенями могли стать израильские самолеты, которые наносили удар по иранскому грузу на территории международного аэропорта.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на израильскую прессу, целью Армии обороны Израиля мог стать некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета. Часть этого груза повреждена.
Позже сирийские СМИ сообщили, что аэропорт Дамаска обстрелу не подвергался и продолжает работать в обычном режиме.
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