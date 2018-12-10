В Ставрополе при тушении пожара пострадали трое пожарных

На Ставрополье при взрыве газового баллона на месте тушения возгорания пострадали трое пожарных.

ГУ МЧС по региону сообщило, что на территории гаражно-строительного кооператива "Авиатор", расположенного в Ставрополе на улице Ленина, начался пожар, площадь которого составила 24 квадратных метра.

При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже, передает РИА Новости. В результате пострадало трое пожарных. Они были экстренно госпитализированы в городскую больницу.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Причина пожара устанавливается.