Сергей Семак: "Рубин" ждал наших ошибок и стандартов

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от казанского "Рубина" в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

"Что ожидали, то и получили. Игра сложная, — сказал Семак, которого цитирует пресс-служба "сине-бело-голубых". — Понятно, что "Рубин" ждал наших ошибок и стандартов. Было и одно, и другое. Достаточно курьезные ошибки второй матч подряд влияют на результат".

"Зенит" на зимний перерыв в чемпионате России ушел лидером, однако отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет одно очко.