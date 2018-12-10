"Ривер Плейт" обыграл "Боку Хуниорс" и завоевал Кубок Либертадорес

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес. В ответном матче финала он в дополнительное время одержал победу над принципиальным соперником "Бокой Хуниорс" со счетом 3:1. Обе команды представляют Буэнос-Айрес.

Первая игра финального противостояния состоялась 11 ноября на поле "Боки" и завершилась со счетом 2:2. Ответная встреча проходила уже в Мадриде на домашнем стадионе "Реала" под названием "Сантьяго Бернабеу". Такое решение приняло руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) после того, как 24 ноября матчем на автобус с "Бокой" напали болельщики "Ривер Плейт". Фанаты разбили камнями окна автобуса, из-за чего пострадали несколько футболистов.

Основное время ответного матча завершилось вничью — 1:1. Счет на 44-й минуте открыл игрок "Боки" Дарио Бенедетто. В составе "Ривер Плейт" забитым мячом отметился Лукас Пратто (68-я). В самом начале дополнительного времени (на 92-й минуте) за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Боки Хуниорс" Вилмар Барриос. "Ривер" использовал численное преимущество на 109-й минуте, когда забил Хуан Кинтеро. Еще один мяч на 120-й минуте Гонсало Мартинес забил уже в пустые ворота, так вратарь соперника пришел на угловой у чужих ворот.

"Ривер Плейт" стал четырехкратным обладателем титула, в предыдущий раз команда завоевывала трофей в 2015 году. "Бока Хуниорс" является шестикратным обладателем Кубка Либертадорес.