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10 декабря 201802:00

Директор Центра Димы Рогачева отреагировала на желание выселить онкобольных детей

vk.com/fnkc_general

Директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, профессор Галина Новичкова отреагировала на информацию о сборе подписей жительницы одного из московских домов против семей с онкобольными детьми, которые снимают жилье в этом доме.

Новичкова назвала позицию жительницы дома иллюстрацией абсолютной безграмотности, передает РИА Новости.

"К сожалению, мы сталкиваемся с подобным не в первый раз. Говоря о том, что заболевание инфекционное, эта инициативная группа ведет себя безграмотно. Наносится непоправимая психологическая травма ребенку и его семье. Поражает такое немилосердие к тем, кто нуждается в данный момент в нашей помощи и поддержке. А ведь в такой ситуации может оказаться каждый", — прокомментировала новость Галина Новичкова.

Профессор еще раз напомнила, что рак появляется тогда, когда в здоровой клетке происходит внезапная генетическая поломка и клетка начинает активно делиться. Обычно, иммунитет их распознает и уничтожает. Но иногда они выходят из-под контроля иммунной системы, и тогда из этих клеток развивается тот или иной вид рака.

"Абсолютно достоверно известно, что инфекции, в том числе вирусные, не являются причиной развития онкологических заболеваний", — сказала профессор.

Новичкова пояснила, что в регионах не всегда дети могут получить необходимую квалифицированную помощь, именно поэтому многие амбулаторные больные вынуждены снимать жилье в близких к клинике районах Москвы.

Ранее появилась информация, что москвичка просит соседей по дому подписать петицию против родителей онкобольных детей, которые проходят лечение в центре имени Рогачева, и снимают квартиру в этом доме. Активная женщина уверена: рак – заразное заболевание, а квартира, где живут такие больные, — "рассадник инфекций".

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