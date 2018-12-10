Новые машины для морской авиации: тезисы интервью с Игорем Кожиным
В наступившем учебном году перед морской авиацией ВМФ стоят масштабные задачи. Об обновлении и модернизации летного парка, совершенствовании инфраструктуры "Красной звезде" рассказал начальник морской авиации ВМФ Игорь Кожин.
Говоря об обновлении летного парка, генерал-майор, Герой России Игорь Кожин сказал, что оно шло по нескольким направлениям. Первое – это перевооружение сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ. В этом году было получено десять летательных аппаратов.
"Это наш базовый самолёт, поэтому идет плановая замена на него практически всего парка оперативно-тактической авиации", — сказал он.
По его словам, продолжается перевооружение основы противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок: вертолета Ка-27 на новые вертолеты Ка-27М.
До конца 2019 учебного года должны встать в строй самолеты-амфибии Бе-200; они будут использоваться в качестве спасательных и противопожарных летательных аппаратов.
Вместе с обновлением летного парка идет совершенствование инфраструктуры: в 2018 году введены в эксплуатацию два аэродрома — Чкаловск и Североморск-1.
Говоря о перспективах, генерал сообщил, что развитие морской авиации будет проходить в три этапа. На первом (до 2021 года) планируется продолжать модернизацию существующих образцов, в период с 2021 по 2030 годы начнется производство перспективных образцов. После 2030 года будет продолжено развитие перспективой техники; тогда, например, будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей.
Одним из последних вопросов журналиста был такой: в чем разница профессии морского летчика от обычного, чем полеты над морем отличаются от "сухопутных" воздушных дорог.
"Система выполнения полетов над морем подразумевает удаления на большие расстояния от суши, значительное время нахождения человека над водой. А эта среда достаточно агрессивная, особенно в осенне-зимний период, когда идёт интенсивная боевая учёба", — сказал генерал-майор.
Он добавил, что должна быть соответствующая подготовка. Морской лётчик чётко представляет, что если вдруг откажет техника и придется катапультироваться, он окажется в водной стихии. Он должен быть готов к любым неожиданностям и до подхода спасателей нужно уметь продержаться.
Полностью интервью с Игорем Кожиным можно прочитать в "Красной Звезде".
Два года назад генерал-майор дал интервью телеканалу "Россия 24". Тогда он подводил итоги 2015 года.
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