НХЛ. Голдобин поучаствовал в разгроме "Сент-Луиса"

В Национальной хоккейной лиге двумя матчами стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Ванкувер Кэнакс" на чужом льду крупно обыграл "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

В составе победителей Брок Бесер оформил хет-трик, Элиас Петтерссон набрал 5 (1+4) очков, а россиянин Николай Голдобин забросил одну шайбу. Российские форварды проигравшей команды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

В другом матче игрового дня "Виннипег Джетс" дома празгромил "Филадельфию Флайерз" – 7:1. Защитник проигравших Иван Проворов очков не набрал.