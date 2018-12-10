В Бельгии "желтых жилетов" свезли в конюшню и запретили ходить в туалет

Задержанные полицией в Брюсселе участники акции протеста "желтых жилетов" пожаловались на то, что их отвезли в конюшню и держали там несколько часов, не информируя о дальнейших действиях и ограничивая доступ к туалету.

В субботу в Брюсселе прошла акция протеста бельгийских "желтых жилетов" (они подхватили акцию своих французских коллег), по итогам которой полиция задержала 450 человек​​​. В воскресенье в местных СМИ стали появляться свидетельства очевидцев, передает РИА Новости.

Десятки задержанных во время демонстрации были отправлены в полицейскую конюшню, где провели несколько часов. В подтверждение этой информации было размещено видео, снятое одним из задержанных на телефон. Задержанные сообщали, что нужду им приходилось справлять прямо в конюшне, у стены, потому что доступ к туалету был ограничен.

Согласно комментарию очевидца, полицейские говорили, что это решение бургомистра. В комментариях к новости пользователи социальных сетей выражали возмущение увиденным: "Действительно стыдно", "И где здесь права человека?".

Тем временем в себя после погромов постепенно приходит Париж. Больше тысячи семисот человек задержаны в результате протестов "желтых жилетов". Свыше тысячи из них находятся под стражей.