Неизвестные попытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу

В Ванкувере неизвестные попытались проникнуть в дом, принадлежащий мужу финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Правоохранители сообщили, что неизвестные, проникнув в помещение рано утром, вступили в перепалку с кем-то из жильцов, после чего покинули здание.

Полиция пока не вышла на след преступников, передает ТАСС.

Известно, что дом расположен по одному из двух адресов, строения по которым находятся в собственности у Лю Сяоцзуна. Этого человека ряд китайских СМИ называют мужем финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Этот адрес фигурировал и в суде Ванкувера. Адвокаты Мэн Ваньчжоу утверждали, что по нему проживает супруг женщины и ее дочь.

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.