Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в киевском аэропорту Борисполь

В киевском аэропорту Борисполь совершил жесткую посадку самолет белорусской авиакомпании "Белавиа".

Директора аэропорта Павел Рябикин сообщил, что при выруливании самолет сбил фонари и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате жесткой посадки у самолета поврежден обтекатель, других повреждений нет, сообщает ТАСС.

На время ЧП 11 самолетов были перенаправлены в аэропорты Львова, Харькова, Одессы и киевский аэропорт "Жуляны".

По предварительным данным, пострадавших в результате посадки нет.

Белорусская сторона приступила к расследованию причин произошедшего.