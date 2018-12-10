В новый армянский парламент проходят три политические партии

На внеочередных парламентских выборах в Армении лидирует предвыборный блок "Мой шаг", возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Еще две партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и вошедшие в парламент, — "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

По данным Центризбиркома страны после подсчета голосов с 80% избирательных участков, блок Николы Пашиняна набирает 70,32% голосов.

"Процветающая Армения" во главе с предпринимателем Гагиком Царукяном набирает 8,42%, партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) — 6,33%.

Республиканская партия во главе с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном, пока не проходит в новый парламент (4,54%), сообщает "Интерфакс".