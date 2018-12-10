В Петропавловске-Камчатском обнаружено тело многодетной беременной женщины

Пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю сообщила, что следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения в Петропавловске-Камчатском тела многодетной беременной женщины.

Днем 8 декабря в квартире в одном из домов на улице Обороны 1854 года было обнаружен труп 27-летней женщины. Повешенное в санузле тело обнаружил сожитель молодой женщины.

Женщина арендовала квартиру в этом доме. Там она проживала вместе со своими четырьмя малолетними детьми. Известно, что женщина была на 5 месяце беременности. Органами опеки и попечительства женщина характеризовалась как хорошая мать. Жилищные условия были удовлетворительные.

Дети сейчас находятся у матери погибшей. Сейчас решается вопрос об оформлении опеки, сообщает ТАСС.

Правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия, назначено судебно-медицинское исследование.