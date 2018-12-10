Новости Происшествия

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10 декабря 201805:30

Снегопады в США вызвали отмену более тысячи рейсов

EPA

Более 300 тысяч нарушений энергоснабжения произошло из-за снегопадов и метелей в Северной и Южной Каролине и ряде других американских штатов. В 100 округах Северной Каролины объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Перебои с энергоснабжением наблюдаются также в Алабаме, Джорджии, Теннесси и Вирджинии. Без света и тепла остались более 240 тысяч человек.

В международном аэропорту города Шарлотт (Северная Каролина) в воскресенье из-за неблагоприятной погоды отменено свыше 1 тыс. авиарейсов.

Власти призывают людей воздержаться от поездок на личном транспорте, оставаться на месте, наряжать елки и смотреть футбол, сообщает ТАСС.

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