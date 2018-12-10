"Витесс" под руководством Слуцкого проиграл худшей команде чемпионата

В чемпионате Нидерландов по футболу завершился 15-й тур. "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого в гостях уступил клубу НАК, который занимает последнее место в турнире. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу аутсайдера.

В составе победителей мячи забили Митчелл те Вреде и Арно Версхурен. У проигравших отличился Бриан Линссен, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев. Кроме того, игрок "Витесса" Наварон Фор по ходу встречи не смог реализовать пенальти.

Из-за поражения "Витесс" ос 22 очками пустился на седьмое место в таблице чемпионата Нидерландов. НАК с 11 баллами располагается на 18-й строчке.