У острова Русский спасен мужчина в надувной лодке, зажатой льдами

Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ сообщил, что спасатели в бухте Новик возле острова Русский эвакуировали местного жителя, который более суток провел в море на надувной лодке, зажатой льдами.

По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения более суток находился в бухте, его надувную лодку зажало льдом, а сам он добраться до берега не мог – были обморожены руки, передает РИА Новости.

После сообщения о пострадавшем, на место отправились трое спасателей с гидрокостюмами и необходимым снаряжением. Примерно в одном километре от берега спасатели обнаружили лодку с человеком.

Спасательная операция заняла три часа. После эвакуации пострадавшего на берег, его передали врачам скорой помощи.