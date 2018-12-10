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10 декабря 201805:57

У острова Русский спасен мужчина в надувной лодке, зажатой льдами

dvrpso.ru

Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ сообщил, что спасатели в бухте Новик возле острова Русский эвакуировали местного жителя, который более суток провел в море на надувной лодке, зажатой льдами.

По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения более суток находился в бухте, его надувную лодку зажало льдом, а сам он добраться до берега не мог – были обморожены руки, передает РИА Новости.

После сообщения о пострадавшем, на место отправились трое спасателей с гидрокостюмами и необходимым снаряжением. Примерно в одном километре от берега спасатели обнаружили лодку с человеком.

Спасательная операция заняла три часа. После эвакуации пострадавшего на берег, его передали врачам скорой помощи.

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