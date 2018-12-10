Клиенты "Жемчужной реки" остаются на китайском берегу

Российское генконсульство в Гуанчжоу следит за ситуацией с нашими туристами, которые не могут вылететь с острова Хайнань в Китае. Как заявили в МИД нашей страны, дипломаты просят у местных властей, чтобы те обеспечили размещение, питание и медобслуживание россиян, чьи рейсы отменили.

Тем временем Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают "дорожную карту" для скорейшей отправки туристов домой.

Сейчас в провинции Хайнань застряли 363 человека из Казани. Все они клиенты туркомпании "Жемчужная река", которая выступает партнером авиакомпании "ИрАэро". По заявлению перевозчика, туристов не посадят на борт, пока туроператор не погасит задолженность, передает телеканал "Россия 24".