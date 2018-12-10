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Франция. Протесты "желтых жилетов" 42 минуты назад
10 декабря 201806:17
Спецслужбы Франции проверяют "российский след" в акции "желтых жилетов"
Париж проверит информацию о возможном "российском следе" в организации акций "желтых жилетов". Как сообщил глава МИД Франции, данные уже изучают спецслужбы.
О том, что за протестами якобы стоит Москва, ранее заявили в Службе безопасности Украины. В качестве доказательства привели фото, на котором два человека держат флаг Донецкой республики. В СБУ даже назвали имена этих людей.
По сведениям Киева, это член аналитического центра "Катехон" Сорлин Фабрис и активист организации "Восток Франция — Солидарность Донбасс" Ксавье Моро. Каким образом это фото французских активистов доказывает причастность России к беспорядкам, пока пояснять не стали, сообщает "Россия 24".
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