Британские спецслужбы похитили Юлию Скрипаль и теперь насильно удерживают её на военной базе. Смелое предположение в интервью газете "Известия" высказала сестра россиянки. Виктория уточнила: девушку скорее всего держат на территории химической лаборатории Портон-Даун.

По словам родственницы, она не может связаться с Юлией около полугода. И это несмотря на то, что во время последнего разговора та сообщила, что якобы может свободно пользоваться телефоном и хочет вернуться в Россию.

Кроме того, Виктория заявила: Лондон сам инсценировал отравление в Солсбери, чтобы "манипулировать общественным мнением и постоянно заявлять об опасности России".