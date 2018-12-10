В Москве неизвестные обстреляли трамваи

В Бабушкинском районе Москвы из пневматического оружия неизвестные обстреляли семь трамвайных вагонов.

Об инциденте сообщила пресс-служба Мосгортранса.

По этой причине в течение часа вместо трамвая 17-го маршрута на рейс вышли автобусы.

В результате происшествия никто из пассажиров или пешеходов не пострадал, передает РИА Новости.