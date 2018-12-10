Макрон проведет экстренную встречу с профсоюзами и выступит перед народом

Президент Франции намерен представить конкретные и немедленные меры для разрешения ситуации с протестами "желтых жилетов".

Сегодня вечером Эммануэль Макрон выступит с телеобращением к гражданам страны, а днем примет в Елисейском дворце представителей ведущих профсоюзов и бизнеса. Экстренную встречу посвятят обсуждению требований манифестантов.

В субботу в ряде французских городов прошла уже четвертая серия протестов движения "желтых жилетов". В митингах, которые сопровождались столкновениями с полицией, участвовали 140 тысяч человек. Примерно две тысячи задержали.

Убытки от уличных беспорядков уже называют катастрофическими, только в Париже нанесенный городу ущерб исчисляется в миллионах евро.