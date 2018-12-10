Япония может запретить китайские телефоны из-за подозрений в шпионаже

Правительство Токио сегодня может запретить продукцию гигантов рынка связи Huawei и ZTE из-за подозрений в скрытом шпионаже. Ограничения коснутся государственных структур.

Формулировку запрета обсудят очень внимательно: важно, чтобы названия марок не звучали, ведь меры и так вызовут негодование Пекина.

МИД Китая на прошлой неделе уже выражал беспокойство и призывал к справедливой конкуренции на рынке Японии.

Дипломатический скандал разгорается и на фоне ареста финансового директора Huawei: её задержали в Канаде в начале декабря и подозревают в торговле с Ираном в обход санкций.

Мэн Ваньчжу под присягой заявила, что невиновна. Стоит вопрос о ее экстрадиции в Штаты. МИД Китая вызвал канадского посла и отменил встречу с торговой делегацией этой страны, передает "Россия 24".