Бывшему главе концерна Nissan предъявят официальные обвинения

Прокуратура Токио может повторно арестовать бывшего главу концерна Nissan, продлив его предварительное заключение. Об этом сообщают местные СМИ. Ожидается, что сегодня же Карлосу Гону предъявят официальные обвинения.

То же касается и его коллеги, члена совета директоров Грега Келли. Один из возможных пунктов обвинений: искажение финансовой отчетности в течение пяти лет. Предполагается, что за это время Гон задекларировал только половину своего заработка, а речь о миллиардах йен или десятках миллионов долларов.

Один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров Японии был арестован 19 ноября. Это вызвало падение акций автоконцерна. За делом следят и власти Франции, для них важно сохранить альянс Ниссан-Рено-Мицубиси, передает "Россия 24".