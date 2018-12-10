Тереза Голлум: в интернете появился ролик, высмеивающий британского премьера

В сети появился ролик, высмеивающий Терезу Мэй. На сей раз британского премьера изобразили в виде персонажа из "Властелина Колец" Голлума.

В его образе актер, играющий Мэй, мучительно рассуждает о плюсах и минусах выхода из ЕС. И в итоге вместо кольца берет в руки соглашение и на манер Голлума вместо фразы "моя прелесть" говорит: "Мой Брэкзит".