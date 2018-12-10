Месси купил частный самолет за 15 миллионов долларов

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Мессии стал обладателем личного самолета. Нападающий приобрел 15-миллионный Gulfstream V — реактивный двухмоторный лайнер бизнес-класса от американской корпорации Gulfstream Aerospace.

Как сообщает "Спорт-экспресс", в комплектацию самолета входят 16 кресел, которые превращаются в восемь кроватей, а также две кухни и два туалета, один из которых с душевой кабиной.

Кроме того, Месси сделал и внешние изменения. На хвост самолета наненсена цифра 10 – игровой номер аргентинца. А на ступеньках написаны имена членов семьи футболиста.