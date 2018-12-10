В Лондоне прошли марши сторонников и противников Brexit. Полиции с трудом удалось избежать столкновений и разделить демонстрантов.

В центре города за выход Великобритании из Евросоюза выступили примерно три тысячи человек, против – около 15 тысяч. Оба шествия завершились на Парламентской площади.

Люди вышли на улицы перед голосованием в Палате общин: во вторник британский парламент должен окончательно высказаться по поводу соглашения с Брюсселем. Правительству пророчат поражение, поскольку в правящей консервативной партии выступают резко против положений этого документа, сообщает "Россия 24".