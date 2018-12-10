"Ангарский маньяк" приговорен ко второму пожизненному сроку
К пожизненному сроку приговорен в Иркутске бывший милиционер Михаил Попков за убийство 59 женщин. Это произошло в рамках нового уголовного дела, до этого его уже приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства.
Попков на вопросы журналистов отвечать отказался, передает РИА Новости.
Бывший милиционер из Ангарска был задержан в 2012 году. В январе 2015 года иркутский суд приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства.
Менее чем год назад Попкову было предъявлено обвинение еще в 60 преступлениях, по каждому из них он дал признательные показания. В декабре дело передано в суд.
Убийства происходили в 1994 — 2000 годах. Вечером и ночью из общественных мест пропадали женщины. Чтобы установить подозреваемого, милиции пришлось проверить порядка 30 тысяч человек.
На след Попкова удалось выйти после тотальной проверки всех владельцев машин "Нива", следы которой иногда обнаруживали на месте преступления.
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