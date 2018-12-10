Япония заподозрила в шпионаже продукцию Huawei и ZTE

В Токио запретили продукцию китайских гигантов рынка связи — Huawei и ZTE из-за подозрений в скрытом шпионаже. Формулировку запрета обсуждали очень внимательно, ведь такие меры вызывают негодование Пекина.

Принятое сегодня решение начинает действовать с начала следующего года. "Правительственная комиссия по развитию мер кибербезопасности" — так называется орган, который сформулировал новые правила закупки компьютерного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства для государственных структур, а также сил самообороны Японии. Из числа поставщиков исключаются компании, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Японии.

Формулировка максимально обтекаемая, чтобы избежать прямых обвинений в нарушении торговых правил и осложнения отношений с экономическими партнерами, но всем понятно, речь в данном случае идет о двух китайских производителях электронного оборудования. Японским госструктурам отныне запрещено пользоваться продукцией компаний Huawei и ZTE из-за опасности шпионажа и утечки данных. Посольство Китая в Токио уже заявило протест.

Решение Японии внезапное, принято после возвращения премьера Синдзо Абэ с саммита G-29 и, судя по всему, стало результатом контактов с президентом Дональдом Трампом. Вашингтон открыто обвиняет эти компании в причастности к китайским спецслужбам, и фактически закрыл для них американский рынок.

Финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу арестована в Канаде по американскому запросу и в скором времени, очевидно, будет экстрадирована в США, где ей грозит до 30 лет тюрьмы, ее обвиняют в нарушении режима санкций против Ирана. На фоне развернутой Трампом торговой войны с Китаем не видеть в этом политический подтекст довольно сложно.

Вашингтон обратился к своим союзникам с настоятельным призывом последовать его примеру в отношении товаров с торговыми марками Huawei и ZTE. По данным газеты "Асахи" — она ссылается на японские правительственные источники, сам Токио ничего против этих двух корпораций не имеет, да и в госучреждениях их продукция, как сообщают, практически не используются. Сегодняшнее решение – это больше жест солидарности с союзником. При этом никаких других ограничений на торговлю смартфонами и компьютерами Huawei и ZTE в розничной продаже Япония пока вводить не собирается.