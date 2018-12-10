В Колумбии 13 баскетболистов-любителей погибли в автокатастрофе

В колумбийском муниципальном округе Йотоко произошла автомобильная катастрофа с автобусом, который перевозил местную любительскую баскетбольную команду. Машина на горной трассе потеряла управление и перевернулась. В результате 13 человек погибли и около 20 ранены.

Правоохранители Колумбии пока не сообщают подробностей и имен всех погибших, сообщает издание El Tiempo. Полиция ведет расследование страшной аварии. Пока главной версией происшествия считается отказ тормозов у автобуса.