Игорь Макаров: смотрю в будущее "Катюши" с оптимизмом

В немецком городке Кобленц состоялась презентация нового состава российско-немецкой велосипедной команды Мирового тура Katusha-Alpezin. В ней принимал участие основатель "конюшни" Игорь Макаров, почетный президент Федерации велоспорта России и глава группы компаний "Арети".

Как уже сообщали Вести.Ru, в сезоне 2019 года, который станет для "Катюши" юбилейным десятым по счету, за команду будут выступать четыре российских гонщика – Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и новобранец Дмитрий Страхов, который в уходящем сезоне был стажером и подписал свой первый профессиональный контракт такого уровня.

Для Игоря Макарова тема участия в команде отечественных спортсменов – поистине больная. "Безусловно, мне очень хотелось бы, чтобы в "Катюше" было больше гонщиков из России. Но при этом не стоит, наверное, подталкивать кого-то и излишне опекать: в такой ситуации люди часто расслабляются и снижают отдачу. Сейчас мы пришли к честному положению вещей: если у тебя есть результат, ты занимаешь свое законное место. В этой ситуации наши ребята должны быть лучше, чем конкуренты из других стран".

При этом основатель Katusha-Alpecin отметил, что минувший сезон был не самым хорошим в истории команды: "Но это спорт, и тут часто случаются как взлеты, так и падения. Думаю, руководители проекта сумеют извлечь уроки из выступлений в 2018 году и этот опыт поможет в будущем. Мы же продолжаем поддерживать команду и следующем сезоне надеемся вернуть свои высокие позиции в Мировом туре".

"В 2019 году команде исполняется десять лет, — сказал Макаров в разговоре с корреспондентом Вестей.Ru. – Это настоящий этап и по его прошествии требуется анализ своих действий: что сделано правильно, что нет. Конечно, десять лет назад была другая ситуация в мировой политике. Но в наше непростое время следует отметить, что мы и наши партнеры в "Катюше" проходим сквозь сложности дружно и солидарно. Команда из российской стала международной, а главное в ней – это люди, от гонщиков до руководителей проекта".

Велокоманду Мирового тура очень сложно вывести на прибыль как бизнес-проект, отметил Макаров: "Наша компания вложила в "Катюшу" много средств. А сейчас команду поддерживают в основном иностранные спонсоры, а отечественных нет. И это, поверьте, очень сложно – найти заинтересованных людей, которые смогли бы просчитать свою выгоду, участвуя в поддержке подобного проекта".

"Однако, я не без удовольствия констатирую, что с переходом команды под нейтральный швейцарский флаг у нас стало гораздо лучше со спонсорами. Сложности прошлого сезона, думаю, позади. Руководство Katusha-Alpezin, на мой взгляд, видит перспективу и уверяет, что отступление было локальным и в следующем сезоне все будет хорошо", — сказал Игорь Макаров.

При этом почетный президент ФВСР сожалеет, что в велоспорте очень мало отечественных спонсоров: "Хотелось бы больше сделать для нашего велоспорта. Но даже в качестве члена руководящего совета международной федерации UCI я сталкиваюсь с ситуацией, когда очень сложно найти деньги в стране под наши проекты. Так мы имеем лицензию на гонку Мирового тура в России, но в нынешней непростой политической и финансовой ситуации большого интереса у спонсоров в такому проекту нет".

"Еще совсем недавно много говорилось о применении к спорту системы государственно-частного партнерства. Велоспорту это просто необходимо. И надо ведь помнить, что наш вид спорта вошел в тройку самых медалеемких на Олимпиадах — это 22 комплекта наград на летних Играх, больше только в легкой атлетике и плавании. Но пока система поддержки велоспорта работает не слишком хорошо и к этому тоже надо прилагать дополнительные усилия", — считает Игорь Макаров.