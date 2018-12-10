Знаменитый легкоатлетический манеж МГУ открыт после реконструкции

Одно из самых старейших в столице спортивных сооружений высокого класса — легкоатлетический манеж МГУ, — открыл свои двери для спортсменов в минувший уикенд после реконструкции. В манеже тренировались и выступали многие звезды московского спорта.

"Когда-то это был лучший спортивный комплекс в Москве, — заявил на церемонии открытия манежа ректора университета Виктор Садовничий. — Шли годы, комплекс старел. Я очень рад, что члены Попечительского совета МГУ Михаил Гуцериев и Григорий Березкин стали спонсорами и помогли университету восстановить это чудо".

Он добавил, что также восстановлены футбольные поля, которые находятся рядом с манежем. Недавно было принято решение отремонтировать спортивный комплекс 1-го гуманитарного корпуса.

"Теперь манеж в полном распоряжении учащихся. Обновленный, современный, удобный, красивый комплекс для занятий спортом, а спорт является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье нации", — сказал замдиректора "Моспромстроя" по строительству Сергей Субботский.

Среди многих выдающихся спортсменов, которым знакомы беговые дорожки и сектора манежа, была олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира спринтер Ирина Привалова. Она приняла участие в церемонии нового рождения легкоатлетического комплекса.

"Надеюсь, что для многих из вас он станет домом, как он стал им в свое время и для меня. Многие наши спортсмены прошли через этот манеж", — сказала Привалова, добавив, что здесь будет создан свой небольшой музей, в котором можно будет проследить всю историю манежа с 1953 года.