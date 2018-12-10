"Пари Сен-Жермен" готов выкупить де Йонга у "Аякса" за 75 млн евро

Молодой полузащитник футбольной сборной Голландии и "Аякса" Френки де Йонг с высокой степенью вероятности по окончании сезона покинет клуб из Амстердама. На 21-летнего хавбека претендуют "Барселона", "Бавария" и "Манчестер Сити", но наилучшие условия предлагает "Пари Сен-Жермен".

"Аякс" в контракте Де Йонга прописал сумму отступных – 75 млн евро и пока только "ПСЖ" готов заплатить требуемые деньги, сообщает голландское издание De Telegraaf. Источник в клубе также подтвердил, что сам де Йонг предпочел бы перейти именно стан чемпионов Франции.

При этом спортивный директор "Аякса" экс-футболист Марк Овермарс подтвердил, что де Йонг пользуется спросом на рынке потенциальных трансферов: игроком всерьез интересуются лидер чемпионата Испании "Барселона", чемпионы Англии из "Баварии" и английский "Манчестер Сити". Подтвердил он и факт переговоров с "ПСЖ".