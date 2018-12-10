Все россияне получат право на обезболивание

Выступая на съезде "Единой России" в субботу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что все россияне смогут получать обезболивание, в том числе наркотическое, это прописано в новом законопроекте о паллиативной помощи, передает "Интерфакс".

По словам министра, законопроект, в котором прописано право каждого на обезболивание, включая — сильнодействующие, наркотические лекарственные препараты, вносит изменения в закон об основах охраны здоровья. Он уже одобрен правительством и внесен в Госдуму.

Скворцова отметила, что законопроектом предусматривается возможность проведения паллиативной помощи в стационаре, амбулатории, на дому, а также обеспечивается комплексный подход с социальным уходом, поддержкой и психологической помощью.

Министр сообщила, что в текущем году правительством из своих резервов было выделено 4,5 миллиарда рублей на развитие паллиативной помощи, в том числе на закупку обезболивающих лекарств.

Министерством принята целевая программа, по которой на обезболивание в течение трех лет ежегодно будет выделяться более 5 миллиардов рублей.

Скворцова также попросила волонтеров и "единороссов" сообщать, если в каких-то регионах близких людей не пускают в реанимационные отделения, отметив, что для доступа к больным проделана большая работа.